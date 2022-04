Mountainbiker stürzt am Berg – schwer verletzt

Am Freitagnachmittag kam es zu ein folgenschweren Fahrradunfall: Ein Mountainbiker ist auf der Göflaner Alm bei Schlanders gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 in das Krankenhaus von Bozen geflogen.

Einige Minuten nach 13 Uhr ging die Alarmierung in der Landesnotrufzentrale ein. Der Notarzthubschrauber, die örtliche Bergrettung und die Finanzwache rückten sofort aus.



Der Mountainbiker war auf der Göflaner Alm in Richtung des Gasthofs Hasl schwer gestürzt. Die Einsatzkräfte versorgten den Schwerverletzten an der Unfallstelle.



Anschließend wurde er vom Notarzthubschrauber Pelikan 1 in das Krankenhaus von Bozen geflogen.



Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.