Es verbindet Magnetresonanztomographie und Strahlentherapie und ermöglicht damit eine besonders präzise und individuell angepasste Behandlung. Bereits seit mehreren Monaten ist das Gerät erfolgreich im klinischen Einsatz; Patienten aus allen Landesteilen werden damit behandelt. Das Gerät befindet sich zwar in den Räumlichkeiten der Bonvicini-Klinik in Bozen, die medizinische Verantwortung, die Terminorganisation sowie das gesamte ärztliche, pflegerische und technische Personal liegen jedoch beim Sanitätsbetrieb.<BR \/><BR \/>„Mit dieser Investition bringen wir modernste Krebsmedizin nach Südtirol. Unser Ziel ist es, Patientinnen und Patienten aus dem ganzen Land eine Behandlung auf höchstem technischem und medizinischem Niveau wohnortnah anbieten zu können“, betonte Gesundheitslandesrat Dr. Hubert Messner gestern. <BR \/><BR \/>Der Direktor des Dienstes für Onkologische Strahlentherapie, Primar Dr. Martin Maffei, erklärte: „Die Einführung des MR-Linac bedeutet nicht nur die Anschaffung eines neuen Gerätes, sondern den Aufbau eines völlig neuen Behandlungskonzeptes und Arbeitsablaufes. Damit gehört Südtirol heute zu den Zentren Europas, die diese innovative Form der Krebsbehandlung anbieten.“ <BR \/><BR \/>Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann sieht in der Inbetriebnahme des MR-Linac einen wichtigen Schritt für die zukünftige Weiterentwicklung der hochspezialisierten Strahlentherapie in Südtirol. „Perspektivisch sollen innovative Technologien, besondere fachliche Kompetenzen und moderne Behandlungskonzepte weiter ausgebaut und gebündelt werden. Schwerpunkte bilden die Behandlung komplexer Tumorerkrankungen, Re-Bestrahlungen und ausgewählte oligometastatische Erkrankungen. Der neue MR-Linac bildet dafür einen wichtigen technologischen und klinischen Baustein und ergänzt die bereits bestehenden hochmodernen Möglichkeiten der Onkologischen Strahlentherapie in Südtirol.“