Was war passiert? Der Mückenschwarm hatte die Kabine des Flugzeugs befallen, woraufhin die Crew aus hygienischen Gründen entschied, alle Passagiere aus der Maschine aussteigen zu lassen. <BR \/><BR \/>Zusätzlich spielte nach Medienberichten die Sorge einer jungen Reisenden eine Rolle, die angab, allergisch auf Mückenstiche zu reagieren. Die Passagiere wurden zu einem anderen Gate gebracht und anschließend auf ein Ersatzflugzeug umgebucht. Erst mit dieser Maschine konnte der Flug nach Spanien schließlich fortgesetzt werden.<BR \/><BR \/>Wie die Mücken in die Kabine gelangten, blieb zunächst unklar. Der ungewöhnliche Vorfall sorgte bei den Reisenden für Verwunderung und verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken.