Während einer Verkehrskontrolle hielten die Carabinieri vor wenigen Tagen einen ausländischen Staatsbürger, der in Franzensfeste lebt, an. <BR \/><BR \/>Laut Aussendung der Carabinieri wirkte der Mann sichtlich angespannt, was die Beamten dazu veranlasste, das Fahrzeug genauer unter die Lupe zu nehmen. Zurecht – der Verdacht der Beamten sollte sich bestätigen: Unter den Matten im Kofferraum entdeckten die Beamten einen hölzernen Baseballschläger mit einer Länge von 55 Zentimetern.<BR \/><BR \/>Da der Mann keinen triftigen Grund für das Mitführen des Baseballschlägers nennen konnte, wurde der Baseballschläger beschlagnahmt. Gegen den 33-Jährigen wurde Anzeige wegen des Mitführens von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen erstattet.