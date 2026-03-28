Der Einsatz erfolgte gegen 21 Uhr, nachdem der Zentrale verdächtige Personen in den Räumlichkeiten des Bahnhofs von Mühlbach gemeldet worden waren. Die Beamten identifizierten vor Ort zwei nordmazedonische Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Italien.<BR \/><BR \/>Die beiden Männer gaben an, mit zwei separaten Fahrzeugen – einem Mercedes Sprinter und einem Ford Focus – vor Ort zu sein, ihr Verhalten veranlasste die Militärs aber zu einer Durchsuchung der Fahrzeuge. Dabei entdeckten die Carabinieri in den Türablagen verschiedene gefährliche Gegenstände: Ein Teppichmesser mit einer 6 cm langen Klinge, einen Schlitzschraubenzieher, ein Multifunktionsmesser sowie eine rund 25 cm lange Rohrzange, die typischerweise zum Aufbrechen von Schlössern oder Beschlägen verwendet wird.<BR \/><BR \/>Da die Männer keinen rechtfertigenden Grund für das Mitführen dieser Werkzeuge angeben konnten, wurden sie in die Kaserne gebracht und auf freiem Fuß angezeigt. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt.