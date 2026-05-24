Gegen 14 Uhr wurde Alarm geschlagen: In Mühlbach war es neben dem E-Werk, im Bereich des Umspannwerks, zu einem Kabelbrand gekommen. Umgehend rückten die Einsatzkräfte aus.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1316196_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dank des schnellen Eingreifens der Wehrleute konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung verhindert werden. Bereits um 14.42 Uhr konnte der Einsatz wieder beendet werden.<BR \/><BR \/>Verletzt wurde niemand. Die genaue Ursache des Kabelbrandes ist unbekannt. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Mühlbach, Schabs, Rodeneck und Brixen.