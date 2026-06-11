Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr auf der Pustertaler Staatsstraße, auf der Höhe des Imbiss „Mini Snack“. Zwei Personen wurden ersten Angaben zufolge beim dem Zusammenstoß verletzt. Wie schwer ihre Verletzungen sind, ist derzeit unklar – sie sollen bei Bewusstsein sein.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz stehen die Freiwillige Feuerwehr von Mühlbach, die Carabinieri, das Rote Kreuz sowie der Notarzthubschrauber Aiut Alpin.<BR \/><BR \/>Die Pustertaler Staatsstraße musste in folge des Unfalls oberhalb von gesperrt werden. Wie die Verkehrsseite „Verkehrsinfo.it“ berichtet, staut es in beiden Richtungen.