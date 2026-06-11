Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr auf der Pustertaler Staatsstraße, auf der Höhe des Imbiss „Mini Snack“. Ersten Informationen zufolge sind ein Motorrad und ein Pkw frontal zusammengestoßen. <BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte eilten schnell an den Unfallort und versuchten den Verletzten noch zu reanimieren, aber es war zu spät: Der Motorradfahrer ist den schweren Verletzungen erlegen.<BR \/><BR \/>Informationen zur Person des Toten gibt es noch keine.<h3>\r\nKilometerlange Staus<\/h3>Die Pustertaler Staatsstraße musste in folge des Unfalls vorübergehend gesperrt werden. Es bildeten sich in beide Fahrtrichtungen kilometerlange Staus. <BR \/><BR \/>Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr von Mühlbach, das Notarztteam, die Notfallseelsorge, das Weiße Kreuz, die Straßenpolizei, der Notarzthubschrauber Pelikan 2 und die Carabinieri.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri ermitteln den genauen Unfallhergang.