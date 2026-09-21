<h3>\r\n60-Jähriger widersetzt sich Kontrolle<\/h3>Bei einer Verkehrskontrolle in der Fraktion Mühlen in Taufers hielten die Beamten der Carabinieri-Station Prettau einen 60-jährigen Einheimischen an. Der Mann war offensichtlich stark alkoholisiert. <BR \/><BR \/>Bei der Aufforderung, seine Personalien anzugeben, reagierte der Mann aggressiv. Er bedrohte die Beamten und widersetzte sich körperlich der Kontrolle.<BR \/><BR \/>Zur Unterstützung kam eine Streife der Carabinieri-Kompanie Bruneck hinzu. Die Einsatzkräfte konnten den Mann beruhigen und in die Kaserne bringen. <BR \/><BR \/>Dort wurde er wegen Widerstands und Bedrohung eines Amtsträgers sowie wegen der Weigerung, seine Personalien anzugeben, angezeigt. Zudem erhielt er wegen offensichtlicher Trunkenheit eine Verwaltungsstrafe.<h3>\r\nPfalzen: Unternehmer ohne Schutzausrüstung auf Baustelle<\/h3>Im Rahmen derselben Kontrollen haben die Carabinieri der Station Kiens in Pfalzen eine Baustelle kontrolliert. Die Beamten trafen den 49-jährigen Unternehmensvertreter bei Kranarbeiten an.<BR \/><BR \/>Dort bestand die Gefahr, dass Materialien herabfallen. Der Unternehmer arbeitete trotzdem ohne die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung.<BR \/><BR \/>Der 49-Jährige wurde wegen Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz angezeigt. Auch das Arbeitsinspektorat Bozen wurde über den Vorfall informiert.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Kontrollen wurden von der Carabinieri-Kompanie Bruneck koordiniert und erfolgten nach den Vorgaben des Provinzkommandos Bozen. Die Kontrollen dienten der Vorbeugung von Straftaten und der Wahrung der öffentlichen Ordnung. 82 Fahrzeuge wurden kontrolliert, mehr als 30 Verstöße festgestellt. Zudem kontrollierten die Einsatzkräfte gezielt Baustellen, um die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu überprüfen.