Mühlen in Taufers: 2 Autos krachen zusammen – Fahrer verletzt

Um 20.30 Uhr ging die Alarmierung bei den Einsatzkräften ein: Auf der Hauptstraße in Mühlen in Taufers nach der Kreuzung beim „Wieser“ in Richtung Kematen war es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen 2 Fahrzeugen gekommen.Die genaue Unfalldynamik ist Gegenstand der Erhebungen, mit denen die Straßenpolizei betraut ist.Die beiden Fahrzeuglenker waren alleine in den Autos. Ein Fahrer wurde leicht, der andere mittelschwer verletzt.Die Freiwillige Feuerwehr von Mühlen in Taufers und das Weiße Kreuz standen im Einsatz.

stol