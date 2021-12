Mühlen in Taufers: 2 Männer bei Arbeitsunfall mittelschwer verletzt

Ersten Informationen zufolge hat sich der Unfall gegen 12.55 Uhr bei Arbeiten in einem Fernheizwerk in Mühlen in Taufers ereignet. Dabei haben sich ein Arbeiter im Alter von 46 Jahren und ein weiterer im Alter von 35 Jahren erhebliche Verletzungen zugezogen.Das Notarztteam der Sektion Bruneck sowie die Rettungskräfte des Weißen Kreuz der Sektion Ahrntal und Bruneck eilten umgehend zum Ort des Geschehens und kümmerten sich um die Erstversorgung der beiden Verletzten. Sie wurden im Anschluss in das Krankenhaus nach Bruneck gebracht.

