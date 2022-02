Mühlen: Verkehrsunfall zwischen 2 Pkw – 2 Personen leichtverletzt

Am Donnerstagmittag gegen 11.30 Uhr hat sich bei der „Wieser-Kreuzung“ am Dorfeingang der Gemeinde Mühlen in Taufers ein Verkehrsunfall zwischen 2 Pkw ereignet. 2 Personen wurden dabei leicht verletzt.