Mühlwald: Neue Lawinengalerie Pieterstein eröffnet

Lawinen und Steinschlag sind bei Pieterstein auf der Landesstraße in der Nähe von Mühlwald keine Seltenheit. Eine Lawinengalerie entschärft nun die Gefahrenstelle bei Kilometer 3,5 der LS42 ins Mühlwaldertal: Sie hat eine Gesamtlänge von 90 Metern und wird von einem 195 Meter langen Steinschlagschutzdamm flankiert. Am Donnerstagnachmittag wurde die neue Galerie im Rahmen einer Feierstunde von Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider und Bürgermeister Paul Niederbrunner und in Anwesenheit von Vertretenden der Gemeinde, des Landes und der ausführenden Unternehmen offiziell ihrer Bestimmung übergeben und von Pfarrer Anton Auer gesegnet.„In der Tat handelt es sich hierbei um einen neuralgischen Straßenabschnitt, der in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder von Lawinen- und Murenabgängen betroffen war“, führte Landesrat Alfreider aus. „Der Eingriff war dringend nötig, einerseits um die nötige Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden entlang dieses Straßenabschnittes und weiters auch um die Anbindung des Dorfes bei Lawinen- oder Murenabgängen gewährleisten zu können.“Dies sei mit der neuen Lawinengalerie gelungen, zeigte sich Alfreider zufrieden. Auch Bürgermeister Paul Niederbrunner betonte die Bedeutung der Lawinengalerie für das Dorf: „In der Vergangenheit waren wir teilweise von der Außenwelt abgeschnitten. Diese Sorge wurde uns nun genommen.“2,9 Millionen Euro hat das Land in die neue Galerie investiert. Verfahrensverantwortlicher für das Projekt war Daniel Mair, während Johann Röck die neue Galerie geplant hat.