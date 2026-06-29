<BR \/>Anton Auer wurde am 6. Juli 1944 in Rein in Taufers geboren und am 29. Juni 1969 in Brixen zum Priester geweiht. Nach einem Jahr als Kooperator in Aldein war er von 1971 bis 1974 Präfekt am Vinzentinum in Brixen. Anschließend wirkte er als Kooperator in Toblach, St. Johann in Ahrn und Prad am Stilfserjoch sowie von 1983 bis 1984 als Pfarradministrator in Latsch.<BR \/><BR \/>Im Jahr 1984 wurde Anton Auer zum Pfarrer von Lichtenberg ernannt, wo er 14 Jahre lang wirkte. Von 1998 bis 2020 war er Pfarrer von Mühlwald und Lappach. Seit 2020 wirkte er in den beiden Pfarrgemeinden als Pfarrseelsorger und war dort bis zuletzt seelsorglich tätig.<BR \/><BR \/>Der Begräbnisgottesdienst für Anton Auer wird an diesem Freitag, 3. Juli, um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche von Mühlwald gefeiert. Dem Gottesdienst steht Bischof Ivo Muser vor. Anschließend erfolgt die Beisetzung in Rein in Taufers.