Müll-Sünder machen munter weiter

Obwohl die Stadtwerke erst am Freitag die Sinicher Müllsammelstellen gereinigt hatten, hat übers Wochenende die Vermüllung wieder munter eingesetzt. Während andere Bürger ihren Sperrmüll in den Recyclinghof bringen, wird er in Sinich einfach neben den Restmülltonnen abgestellt.