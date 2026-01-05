Gegen 07:22 Uhr schrillten in Völs die Alarmglocken: Die Einsatzkräfte wurden zu einem Müllbrand alarmiert. Ein Entsorgungsfahrzeug hatte Feuer gefangen.<BR \/><BR \/>Als die Freiwillige Feuerwehr Völs am Schlern am Einsatzort eintraf, zeigte sich, dass der Lenker des Lastwagens äußerst umsichtig reagiert hatte. Um ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Fahrzeug zu verhindern, hatte er die brennende Ladung bereits rechtzeitig auf die Straße abgeladen. Durch dieses schnelle Handeln konnte die Brandausbreitung schnell gestoppt werden und weitere mitalarmierte Feuerwehren wieder einrücken. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1257612_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Wehrmänner aus Völs übernahmen die Lösch- und Aufräumarbeiten vor Ort. Unterstützt wurde die Feuerwehr anschließend vom Bauhof der Gemeinde, der das abgelöschte Material wieder verlud.<BR \/><BR \/><BR \/>Hinsichtlich der Brandursache haben die Einsatzkräfte einen dringenden Verdacht: Vermutlich führten unsachgemäß entsorgte Batterien, Akkus oder noch heiße Aschereste im Restmüll zu dem Feuer.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1257615_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In diesem Zusammenhang richtet die Feuerwehr einen dringenden Appell an die Bevölkerung: Batterien und Akkus sowie heiße Asche dürfen unter keinen Umständen im Restmüll entsorgt werden. Eine falsche Entsorgung stellt eine erhebliche Brandgefahr für Entsorgungsfahrzeuge und Deponien dar und gefährdet sowohl Einsatzkräfte als auch die Umwelt.