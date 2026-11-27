Bisher hatte es dazu eine Programmvereinbarung zwischen dem Land Südtirol und der Provinz Trient gegeben, die am 31. Dezember 2026 auslaufen wird. Nun wird diese durch einen Beschluss der Landesregierung ersetzt.<BR \/><BR \/>„Jährlich werden in der Müllverwertungsanlage Bozen Süd 130.000 Tonnen Abfälle behandelt. Auch weiterhin wird es möglich sein, dass das Trentino verfügbare Restkapazitäten der Anlage nutzt, vor allem in den Wintermonaten. Die Entsorgungssicherheit für Südtirol muss allerdings immer gewahrt bleiben“, betont Landesrat Peter Brunner. Ziel der Regelung sei es, die Müllverwertungsanlage in Bozen Süd besser auszulasten. “So können wir vor allem in Zeiten verfügbarer Restkapazitäten die Energie- und Wärmeerzeugung in der thermischen Verwertungsanlage stabilisieren und fossile Energieträger ersetzen“, ist Brunner überzeugt. <BR \/><BR \/>Die jährlich zulässige Anlieferungsmenge wird jeweils von der Landesagentur für Umwelt- und Klimaschutz festgelegt. Sie wird auf höchstens 15.000 Tonnen pro Jahr begrenzt. „Die verfügbaren Kapazitäten werden jährlich von uns überprüft und gegebenenfalls angepasst. Das Entgelt muss mindestens dem für Südtiroler Gemeinden geltenden Tarif zuzüglich 30 Euro pro Tonne entsprechen“, bestätigt Giulio Angelucci, Direktor des Landesamtes für Abfallwirtschaft. Damit würden die Anlieferungen zu einem Tarif erfolgen, der über jenem der Südtiroler Gemeinden liegt. „So entstehen zusätzliche Vorteile für die öffentliche Abfallwirtschaft in Südtirol“, so Angelucci.