München: Mann soll Partnerin jahrelang eingesperrt und vergewaltigt haben

Das Telefon abgestellt, die Fenster zugeklebt, die Tür verschlossen: Mehrere Jahre lang soll ein 63-Jähriger seine Lebensgefährtin in ihrer Wohnung in München eingesperrt haben. Am Dienstag begann der Prozess gegen ihn wegen Freiheitsberaubung und mehrfacher Vergewaltigung. Laut Anklage hinderte der Mann seine Freundin jahrelang daran, ohne ihn aus dem Haus zu gehen. Zuletzt habe sie die Wohnung gar nicht mehr verlassen dürfen. Das mutmaßliche Motiv für all das: Eifersucht.