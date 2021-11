Münchner Ärzte warnen vor Klinik-Kollaps und drohender Triage

Mit dem Erreichen der roten Krankenhausampel seit dem 9. November herrscht seit gestern wieder der Katastrophenfall. Für ganz Bayern gelten wieder strengere Regeln. Münchner Ärzte warnen vor einem Kollaps der Krankenhäuser in der bayerischen Landeshauptstadt. „Es ist fünf nach zwölf“, sagte Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing. Er betonte am Donnerstag in München, „dass die Notfallversorgung, wohlgemerkt in München, aber auch in Bayern, quasi an ihre Grenze kommt“.