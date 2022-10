„Müssen dankbar sein, dass dieser Einsturz am späten Abend geschah“

Foto: © ANSA / Andrea Frigo

Rektor Francesco Mola - Foto: © ANSA / Fabio Murru

Die Feuerwehr hat mit Hunden und Drohnen gesucht, aber keine Spuren gefunden, die auf Personen unter den Trümmern schließen lassen würden.Das Gebiet wird nun gesichert und die Ursachen des Einsturzes werden untersucht. Wahrscheinlich werden alle Gebäude des Komplexes inspiziert werden.In dem Gebäude waren bis kurz vor dem Einsturz noch einige Klassen untergebracht. Den Angaben zufolge verließen die letzten Studenten das Gebäude gegen 20 Uhr. Nicht einmal 2 Stunden später, um 21.50 Uhr, stürzte es ein.Nur der untere Teil der Fassade und die tragenden Säulen, die das Gebäude an einem anderen C-förmigen Gebäude hielten blieben stehen. „Wir müssen die Ursachen ermitteln, bevor wir irgendwelche hypothetischen Schlussfolgerungen ziehen“, sagte der Bürgermeister von Cagliari, Paolo Truzzu. „Wir führen viele Kontrollen an den Gebäuden durch, aber sie reichen nie aus: Heute müssen wir dankbar sein, dass dieser Einsturz am späten Abend geschah, als der Unterricht bereits beendet war.“„Es gab keine Anzeichen dafür, dass das, was passiert ist, stattfinden könnte. Unsere Fakultätsgebäude werden regelmäßig inspiziert“, sagte der Rektor der Universität Cagliari, Francesco Mola, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa.Das Gebäude, an dem in letzter Zeit keine Eingriffe vorgenommen wurden, befindet sich neben einem anderen C-förmigen Gebäude, in dem weitere Klassenräume und der Kindergarten der Fakultät untergebracht sind. „Wie uns bereits mitgeteilt wurde, bleibt das gesamte Nachbargebäude für Kontrollen geschlossen“, betonen die Studentenvertreter.