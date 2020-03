Mullah Krekar an Italien ausgeliefert

Die Ermittlungen waren von Südtirol ausgegangen.Najmuddin, so sein bürgerlicher Name, landete am Donnerstag mit einer Maschine in Fiumicino und wurde sogleich in das Gefängnis von Rebibbia überstellt.Der 63 Jahre alte irakische Kurde Mulla Krekar lebte seit 1991 in Norwegen.Er war im Juli 2019 vom Bozner Schwurgericht in Abwesenheit zu 12 Jahren Haft verurteilt worden, weil er ein Terrornetzwerk mit Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) geleitet haben soll.In Norwegen war er damals zeitgleich verhaftet worden.

ansa