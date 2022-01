Multi-Entzündungssyndrom: Kinder im Krankenhaus, Bub in Lebensgefahr

3 Buben im Alter von 6 bis 11 Jahren befinden sich derzeit wegen des gefürchteten Multi-Entzündungssyndroms MIS-C im Krankenhaus: 2 davon auf der Pädiatrie-Abteilung des Landeskrankenhauses Bozen, ein weiterer Bub musste hingegen von der Pädiatrie-Abteilung in Bozen in die Kinderintensivstation nach Padua verlegt werden und benötigt dort immer noch Intensivbetreuung. Am Freitag soll es ihm etwas besser gegangen sein als am Donnerstag, er befand sich aber immer noch in absolut kritischem Zustand. Herz und Nieren sollen betroffen sein.Den beiden anderen Buben auf der Pädiatrie-Abteilung in Bozen soll es hingegen den Umständen entsprechend gut gehen; einer wurde vor über einer Woche aufgenommen, diesem geht es deutlich besser, die Therapie zeigt gute Wirkung. Der andere Bub wurde am Donnerstagabend ins Spital gebracht – auch er soll auf dem Weg der Besserung sein. Behandelt werden von MIS-C betroffene Kinder mit Kortison und Immunglobulinen.Die 3 Buben sollen keine Vorerkrankungen gehabt haben. Alle 3 erkrankten in den vergangenen Wochen an Covid-19. Einer hatte leichte Symptome, die beiden anderen Buben hingegen waren sogar asymptomatisch – darunter auch der Bub, der dann von Bozen auf die Kinderintensivstation nach Padua verlegt werden musste. Alle 3 Buben waren nicht gegen Corona geimpft; die Corona-Impfung der 5- bis 11-Jährigen wird ja auch erst seit 3 Wochen in Südtirol angeboten.Seit Beginn der Pandemie sind damit etwa 18 bis 20 Kinder in Südtirol mit dieser Covid-Komplikation behandelt worden – davon benötigte jeder fünfte Fall Intensiv-Betreuung. Die geschäftsführende Primarin der Abteilung für Pädiatrie in Bozen, Dr. Laura Battisti, ruft deshalb dazu auf, Kinder ab 5 Jahren gegen Corona zu impfen. Weil das Coronavirus derzeit so stark in Südtirol zirkuliere, sei zu befürchten, dass weitere Kinder an MIS-C erkranken werden.Ursache für diese Entzündungsprozesse ist vermutlich eine verzögerte Überreaktion des Immunsystems auf persistierende Virusbestandteile, erklärte kürzlich Dr. Klaus Kapelari, leitender Oberarzt der Innsbrucker Pädiatrie.Zu den Symptomen von MIS-C zählen laut Primarin Dr. Battisti Fieber, Bauchschmerzen und Hautausschlag, erklärt Primarin Battisti. „Danach werden die Kinder schlapp und sehen auch krank aus.“ Die MIS-C-Symptome treten 2 bis 6 Wochen nach Covid auf. Ein Prozent der Kinder mit Covid sei davon betroffen – das durchschnittliche Alter der Erkrankten liege bei 8 Jahren. Je mehr Kinder an Covid erkranken, desto mehr steige das Risiko für solche Fälle, erklärt die Primarin. Ob die Omikron-Variante solche Fälle auch mitverursacht, sei noch nicht erforscht worden.

hof