<BR \/>Die Freiwilligen Feuerwehren von Meran, Untermais, Obermais, Hafling, Labers, Freiberg, Vöran und Schenna, Mitarbeiter der Wildbachverbauung, der Berufsfeuerwehr und des Landesstraßendienstes stehen seit dem Murabgang im Einsatz ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-evakuierung-14-personen-wieder-nach-hause-zurueckgekehrt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mehr dazu hier<\/a>). <BR \/><BR \/>Landeshauptmann Kompatscher sprach allen Einsatzkräften seinen „Dank für ihren hervorragenden Einsatz bei diesem außerordentlichen Ereignis“ aus. „An erster Stelle steht die Sicherheit der Menschen“, unterstrich er, „dann gilt es, die Infrastrukturen und den Bach wieder freizuräumen und für künftige Ereignisse stabiler und resilienter wiederherzustellen.“<BR \/><BR \/>Der Direktor des Landesstraßendienstes, Philipp Sicher, steht seit Sonntagnachmittag mit seinen Mitarbeitern vor Ort im Einsatz: „Die Beseitigung der Anbruchstelle auf der Haflingerstraße und Wiederherstellung des Abschnittes wird zwar einige Zeit in Anspruch nehmen, jedenfalls werden wir dazu alle Kapazitäten ausschöpfen“, betonte Sicher.<BR \/><BR \/>Indes erklärte Infrastrukturlandesrat Daniel Alfreider: „Nach Vorliegen der geologischen Bewertung werden wir als Zuständige für die Landes- und Staatsstraßen umgehend die notwendigen Eingriffe durchführen, damit die Landesstraße nach Hafling ehestens wieder intakt gesetzt und in Sicherheit befahrbar sein wird.“<BR \/><BR \/>Die Behebung der enormen Schäden durch das Unwetter auf der Landesstraße nach Hafling und jener nach Schenna hat für Landesrat Alfreider absolute Priorität.