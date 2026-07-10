„Wir haben unmittelbar nach dem Murabgang am 28. Juni im Weißplatterbach im vermurten Bereich Katzensteinstraße\/Naifdammweg noch in der Nacht mit den Aufräumarbeiten begonnen“, berichtet Einsatzleiter und Bauleiter Martin Pfitscher vom Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd in der Agentur für Bevölkerungsschutz.<BR \/><BR \/>„Dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit den Freiwilligen Feuerwehren des Bezirkes, der Berufsfeuerwehr, dem Landesstraßendienst, der Gemeinde Meran sowie mehreren privaten Bauunternehmen konnten wir die Aufräumarbeiten zügig durchführen und am 9. Juli abschließen“, so Pfitscher.<BR \/><BR \/>Im Bereich oberhalb der Gebäude hat der Bautrupp mit Vorarbeiter Erwin Marth einen provisorischen Schutzdamm aus Betonblöcken errichtet, der etwa 70 Meter lang und 1,60 Meter breit ist. Bei den Sicherungsarbeiten im Bereich der Anbruchstelle in der Gemeinde Hafling ist das Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd technisch beratend tätig.<BR \/><BR \/>„Gleichzeitig mit den Aufräumarbeiten haben wir geprüft, welche Verbauungen möglich sind, um die Situation für die Zukunft zu verbessern“, erklärt Amtsdirektor Thomas Thaler.<BR \/><BR \/>Bevölkerungsschutzlandesrat und Landeshauptmann Arno Kompatscher hatte sich am Tag nach dem Murabgang bei einem Lokalaugenschein ein Bild von der Lage vor Ort verschafft und auch mit betroffenen Anrainern gesprochen.