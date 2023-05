Felssturz hinter Firma Weico – Video – Auffangbecken verhindert Schäden

Es war am Freitag gegen Mittag, als es bei Schrambach südlich von Brixen zu einem Felssturz kam (siehe Video). „Der Hang ist dafür bekannt, dass hier Geröll herunterkommt“, heißt es von einem Zuständigen des Unternehmens. Daher sei auch das Auffangbecken errichtet worden.Wie sehr notwendig dieses Becken ist, sieht man an dem Felssturz im heutigen VideoWäre dieses Auffangbecken nicht, wäre die Situation weit dramatischer ausgegangen.So konnten – außer einem riesen Schock – Schäden verhindert werden.Die anhaltenden Niederschläge haben in den vergangenen Stunden im ganzen Land zu Erdrutschen und Niederschlägen geführt. Am Donnerstag etwa ist ein 2-Kubikmeter-Felsblock in Niedervintl nur kurz vor dem Kindergarten stehengeblieben (Hier lesen Sie mehr dazu). Am heutigen Freitag ist ein 1,5 Kubikmeter großer Felsbrocken und weitere etwas kleinere kurz vor 11 Uhr auf die Landesstraße abgegangen, die Meran mit Hafling verbindet (Hier lesen Sie mehr dazu).