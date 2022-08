Mure trifft sein Haus: Das erlebt der Besitzer Mure trifft sein Haus: Das erlebt der Besitzer

Sonntagmittag, Tag 2 nach dem verheerenden Unwetter in St. Anton in Innerpflersch. s+ erreicht Günther Schölzhorn am Telefon: Es ist Zeit für eine kurze Mittagpause, nachdem er seit Freitagabend mit seiner Familie, Kollegen der Feuerwehr und Freiwilligen dabei ist, die Unwetterschäden am und in seinem Haus zu beseitigen.