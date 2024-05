Muren im Eisacktal – Lüsnerstraße gesperrt

Die Straße musste während der Aufräumarbeiten für den Verkehr gesperrt werden. - Foto: © FFW Brixen

Die Feuerwehr Brixen musste bereits in der Nacht kurz nach ein Uhr ausrücken. Der Pitschieler Bach hatte so viel Material mitgeschwemmt, dass der Rost eines Durchlasses, der Material zurückhalten soll, verstopfte. Wasser und Schlamm ergossen sich über die Lüsnerstraße. Noch in der Nacht wurde mit einem Bagger das Problem behoben.Gegen 15 Uhr ging eine Mure auf die Lüsnerstraße kurz nach der Pizzeria Majestic ab. Die Straße musste komplett für den Verkehr gesperrt werden. Die Feuerwehr Brixen und der Landesstraßendienst arbeiteten mit Hochdruck daran, die Straße zu säubern.Die Feuerwehr St. Andrä wurde zur Unterstützung beim Finden der Abbruchstelle im Wald angefordert. Auch die Drohnen wurden eingesetzt. Gegen 19 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden. Die wartenden Linienbusse durften etwas früher passieren.In Lüsen selbst ergossen sich am Vormittag je 3 kleinere Erdrutsche auf die Lüsnerstraße, die der Straßendienst entfernte, und auf die Straße Lüsen Berg. Eine Mure brach zudem auf einer Länge von 50 Metern oberhalb des Burger Weges ab und versperrte die Zufahrt zu Höfen. Die Feuerwehr Lüsen deckte den Hang mit Planen ab, um das Nachrutschen von Erde zu verhindern. Bagger nahmen die Räumarbeiten auf.