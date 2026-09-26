Weil sich der Klimawandel stark bemerkbar macht, werden die Pläne immer wieder angepasst werden müssen, meint Landesgeologe Volkmar Mair.<BR \/><BR \/>Seit 2007 ist in Südtirol die Erstellung von Gefahrenzonenplänen auf Gemeindeebene vorgesehen. 109 von 116 Gemeinden haben inzwischen einen gültigen Plan – zuletzt hat auch die Gemeinde Ahrntal ihren genehmigt, sagt Zivilschutzchef <b>Klaus Unterweger<\/b>. Die Pläne werden in mehreren Phasen erstellt. Mit Stand 14. August haben Ritten, Corvara, Villnöss, Olang, Enneberg, Stilfs (siehe nebenstehenden Bericht) und Laurein noch keinen gültigen Plan – das geht aus der Homepage des Landes hervor.<h3>\r\nPflerschtal nur mehr sehr eingeschränkt bebaubar<\/h3>Die ältesten Gefahrenzonenpläne sind inzwischen bereits über zehn Jahre alt, sagt Landesgeologe <b>Volkmar Mair<\/b>. In der Gemeinde Brenner hat der Plan große Veränderungen eingeleitet, berichtet Bürgermeister <b>Martin Alber<\/b>: Das Pflerschtal ist dadurch nur mehr sehr eingeschränkt bebaubar. Die Berghänge seien steil, fast alle paar hundert Meter gebe es Gräben. Es bestehe Muren-, Lawinen- und Hochwassergefahr. Einige Minuten Hagel reichen aus, um die Gesteinsablagerungen des Tribulaun-Massivs in Bewegung zu setzen. „Das Pflerschtal ist das schwierigste Tal in Südtirol“, berichtet Alber. Erst kürzlich – am 8. September – hat ein Murenabgang zwischen Pflersch und Gossensaß die Brennerbahnlinie lahmgelegt. Um bauen zu können, müssen rote Zonen mit Schutzbauten versehen werden – damit sie danach zurückgestuft werden können. Aber: „Sicherungsmaßnahmen sind bei uns mit sehr hohen Kosten verbunden“, sagt Alber. <h3>\r\nFamilie muss wegen Murengefahr umgesiedelt werden<\/h3> In Innerpflersch\/St. Anton stehen Häuser in einer doppelroten Zone. Immer wieder gab es im Laufe der Zeit Murenabgänge – jetzt allerdings aufgrund der Klimaveränderung werden diese viel stärker. Dort, wo eine Mure ein Haus überschwemmt hat, ist die betroffene Familie zwar wieder eingezogen, aber nun sei sie dabei, eine neue Immobilie zu bauen – talauswärts, berichtet Alber.<BR \/><BR \/>Der Klimawandel wird zur großen Herausforderung auch für die Gemeindeverwalter, die hauptverantwortlich sind für Zivilschutz und die Sicherheit der Bürger. „Extremniederschläge wie heuer im Raum Brixen oder sehr starke Gewitter in Pflersch sind Szenarien, mit denen man vor zehn Jahren noch nicht gerechnet hat“, sagt Mair. „Gewitter kann man nicht vorhersehen. Solche großen Ereignisse wie der Felssturz vor zwei Wochen in Sulden waren nicht im Plan – aber es war klar, dass ein Gefahrenzonenplan nicht für 2.000 Jahre gilt wie die Bibel, sondern dass man ihn anpassen muss“, erklärt der Landesgeologe.<BR \/>Wegen des Klimawandels werden aber nicht zwangsläufig immer mehr rote Zonen auf den Gefahrenzonenplänen dazukommen: Bricht mit einer Mure oder einem Steinschlag so viel Material ab, sodass kein neues mehr nachkommen kann, wird damit auch eine Zone entschärft. „Man kann nicht sagen, dass es wegen des Klimawandels überall schlimmer wird“, erklärt Mair.<h3>\r\nNicht immer braucht es nach Muren Schutzbauten<\/h3>Auch habe es nicht immer Sinn, gleich Schutzbauten zu errichten, wenn es zu einem seltenen Ereignis kommt. Und wenn eine Mure beispielsweise „nur“ auf einem Forstweg niedergeht, werde niemand den Gefahrenzonenplan ändern. Schutzbauten seien dann ein Thema, wenn Infrastrukturen oder sogar Siedlungen in Gefahr seien.<h3>\r\nRote Zonen erfolgreich gesichert<\/h3>Die Gemeinden gehen mit Naturgefahren sehr unterschiedlich um: „Manche sind fleißig, haben Schutzmaßnahmen ergriffen und dann Zurückstufungen im Gefahrenzonenplan vorgenommen“, berichtet Mair. „Durch Schutzmaßnahmen haben die Gemeinden viele rote Zonen wegbekommen. Allein in der Gemeinde Sarntal sind über 20 Rückstufungen durch Schutzbauten vorgenommen worden“, weiß der Landesgeologe.