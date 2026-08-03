<BR \/>Kritisch war es vor allem im Gebiet zwischen Gardeccia, Vajolet und dem Grasleitenpass: Ein Wildbach überschwemmte einen mehr als 200 Meter langen Abschnitt der Verbindungsstraße und schnitt das Areal komplett von der Außenwelt ab. Die Wassermassen rissen zudem Abwasserleitungen, das Glasfasernetz und Stromkabel mit sich.<h3>\r\nEvakuierung über Ausweichwege<\/h3>Die Freiwilligen Feuerwehren rund um das Fassatal sowie die Bergrettung rückten umgehend aus, um die Evakuierung der Menschen in den hochgelegenen Unterkünften zu koordinieren. Rettungskräfte begleiteten Wanderer und Touristen aus dem Vajolet-Gebiet über einen Ausweichweg durch den Wald ins Tal.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1343016_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Gleichzeitig untersuchten Experten die Standfestigkeit der Provinzstraße nach Gardeccia, die vom Wildbach an mehreren Stellen unterspült wurde. Ein Geologe machte sich per Hubschrauber ein Bild von der Stabilität der Hänge.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1343019_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nPassstraße nach Murenabgang dicht<\/h3>Auch das Hauptstraßennetz ist betroffen: Der Straßendienst meldete die sofortige Sperrung der Staatsstraße (SS 346) auf den San-Pellegrino-Pass auf der Höhe der Ortschaft Bucaneve (Gemeinde Moena). Ein großer Erdrutsch hatte die Fahrbahn verlegt. Der Verkehr wird vorübergehend über den Valles-Pass umgeleitet.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1343022_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Behörden raten zu größter Vorsicht und bitten die Bevölkerung, die betroffenen Gebiete zu meiden.