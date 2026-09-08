Der Bahnverkehr auf der Linie 100 zwischen Sterzing und Brenner ist derzeit unterbrochen. Grund dafür ist ein Murenabgang am Dienstagabend, der die Bahnstrecke betrifft. Aus Sicherheitsgründen wurde der Zugverkehr vorübergehend eingestellt.<BR \/><BR \/>Für den Pendelverkehr zwischen den beiden Orten stehen Ersatzbusse zur Verfügung. Fahrgäste müssen daher mit Verzögerungen und einer längeren Fahrzeit rechnen.<BR \/><BR \/>Nach den aktuellen Informationen sind auch am Mittwochvormittag Änderungen im Bahnverkehr möglich.