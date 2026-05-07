Die Initiative dazu geht vom Internationalen Museumsrat (ICOM) aus, der seit 1977 dazu aufruft einmal im Jahr die Museen in einen besonderen Fokus zu rücken. In diesem Jahr wird der Tag zum Motto „Museen vereinen eine geteilte Welt“ organisiert. Damit soll das Potential der Museen – Verbindungen zu schaffen und als Brückenbauer zu fungieren – unterstrichen werden. <BR \/><BR \/>„Zu den Aufgaben der Museen zählen unter anderem das Bewahren und der Schutz unseres kulturellen Erbes und der Erinnerung sowie die kritische und kontextbezogene Vermittlung von Inhalten“, sagt Museenlandesrat Philipp Achammer, „Museen heben Unterschiede nicht auf, sondern schaffen die Voraussetzungen, diese zu verstehen und respektvoll damit umzugehen: Diese Aufgabe ist gerade in einer Zeit der Polarisierung und des mangelnden Dialogs von unschätzbarem Wert.“<h3>\r\nDas erwartet Interessierte am 17. Mai<\/h3>Auch in diesem Jahr haben die teilnehmenden Museen, Sammlungen und Ausstellungsorte ein umfangreiches Programm organisiert: Die musealen Einrichtungen der Gemeinde Bozen (Stadtmuseum, Schulmuseum, Semirurali-Haus, Dokumentationszentrum im Siegesdenkmal) bieten neben (klassischen) Führungen in deutscher und italienischer Sprache und passend zum Motto des Museumstages auch Rundgänge in Ladinisch, Albanisch und Arabisch an, um damit sprachliche Unterschiede abzubauen.<BR \/><BR \/>Ebenfalls großen Wert auf Barrierefreiheit legt die Festung Franzensfeste: Dort wird eine barrierefreie Mikrotour angeboten, bei der Geschichte unmittelbar erlebbar wird, sowie ein interaktives Familienformat, bei dem gemeinsam Grenzen überwunden werden.<BR \/><BR \/>Ein ernstes Thema wird hingegen im Passeiertal angegangen: Im MuseumPasseier in St. Leonhard ist die Sonderausstellung über Wehrmachtdesserteure im Zweiten Weltkrieg zu sehen. Naturliebhaber kommen im Bunker Mooseum in Moos in Passeier beim Beobachten des bebrüteten Bartgeier-Horsts oder bei der Führung zum Steinwildgehege auf ihre Kosten.<BR \/><BR \/>Im Merkantilmuseum in Bozen hingegen stehen „Kaufmannsgesichtern“ im Fokus. Gemeint sind damit Portraits jener Kaufleute, die an der Wende zwischen 18. und 19. Jahrhundert maßgeblich am Aufstieg Bozens zur reichen Handelsstadt mitwirkten. Das Naturmuseum hingegen erkundet die faszinierende, oft verborgene Welt der Pilze in der Sonderausstellung „Funga. Eine verborgene Welt.“ „Under Propaganda“ heißt es im Südtiroler Archäologiemuseum, wo die Archäologie zwischen Krieg und Frieden im Zeitraum 1920 bis 1972 thematisiert wird.<BR \/><BR \/>Auch Kunstmuseen beteiligen sich am Tag der Museen: Das ECK Museum of Art in Bruneck bietet persönliche Kuratorengespräche und Führungen in die aktuelle Ausstellung „ON DRAWING“ an, das Stadtmuseum Klausen zeigt Werke der drei Künstlerinnen Ottavia Demetz, Annamaria Grisi und Anna Maria Mayr in der Ausstellung „Mensch sein“.<BR \/><BR \/>Familien mit (Klein-)Kindern kommen ebenfalls nicht zu kurz: Bei der Kreativworkshops im Museion in Bozen oder bei XXL-Holzspielen auf Schloss Tirol, Erlebnisstationen und Eltern-Kind-Workshops im archeoPark Schnals, beim Lernen mit echten „edlen“ Steinen im Mineralienmuseum Teis in Villnöss oder bei Kinderführungen in der St. Prokulus Kirche in Naturns wird Spaß mit Lernen auf sinnvolle Weise verbunden. Im Museum für Alltagskultur in Neumarkt geben ehrenamtliche Mitarbeiterinnen Einblicke in die persönlichen Lieblingsobjekte des Museums und deren Geschichte.<BR \/><BR \/>Das vollständige Programm aller teilnehmenden Museen, Sammlungen und Ausstellungsorte ist online unter https:\/\/museen.provinz.bz.it\/de\/museumstag abrufbar.