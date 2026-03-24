Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 20 Jahren sind eingeladen, ihre Talente und Kreativität in einer Mischung aus Gesang, Tanz und Schauspiel zu entdecken. <BR \/><BR \/>„Im Mittelpunkt steht jeder einzelne Teilnehmer mit seinem ganz individuellen Potenzial. Dabei ist die Nebenrolle genauso wichtig und wertvoll für das Stück wie die Hauptrolle. Das, was eine gute Geschichte nämlich auf der Bühne ausmacht, ist das Zusammenspiel aller Rollen“, unterstreichen die Organisatoren.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Neu ab 2026\/27<\/b><BR \/><BR \/><BR \/>Die Musical School eröffnet im Schuljahr 2026\/27 drei neue Gruppen für 6- bis 13-Jährige. Alle Kindergruppen arbeiten an einem gemeinsamen Thema und präsentieren ein Musical Medley mit Songs aus verschiedenen bekannten Musicals. „Jeder Song bringt neue Rollen – so lernen die Kinder die Vielfalt von Gesang, Tanz und Schauspiel spielerisch kennen und können gleich in mehreren Rollen schlüpfen“, betont das Jugendzentrum papperlapapp.<BR \/><BR \/><BR \/>Die 6- bis 8-Jährigen sammeln erste Bühnenerfahrungen bei einer Aufführung im Pfarrheim Bozen. Die 14- bis 20-Jährigen sind hingegen Teil der Youth Company der Musical School und arbeiten gemeinsam an einem ganzen Musical, das im Waltherhaus aufgeführt wird. Auch die 9- bis 13-Jährigen werden mit ihrer Produktion auf dieser großen Bühne stehen.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Anmeldungen sind online über die Webseite <a href="www.musicalschool.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="MUSICAL SCHOOL Bozen">www.musicalschool.it<\/a> vom 9. April bis zum 15. September möglich.