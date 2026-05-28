ZOONA versteht sich als vielseitig nutzbarer Jugend-Freizeit und -Kulturort. Junge Menschen, Vereine und Kollektive nutzen das Gelände in Bozen für Konzerte, Workshops sowie Sport und Kulturangebote. Ziel ist es, niederschwellige Rahmenbedingungen zu schaffen, die Eigeninitiative zu fördern, Selbstorganisation zu ermöglichen und einen inklusiven, gewaltfreien und konsumarmen Raum zu sichern. So entsteht ein offenes und generationenübergreifendes Miteinander, das unterschiedliche Szenen, Initiativen und Besucher zusammenbringt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1317786_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Eröffnungsevent gibt dabei einen vielseitigen Vorgeschmack. Neben einem Spaßsport-Turnier finden im Laufe des Tages kreative Workshops, Mitmachangebote, Graffiti und Live Painting Aktionen, Siebdruck Workshops, Skate Sessions sowie Tischtennisangebote statt. Das musikalische Line Up wird unter anderem von Tanzverbot Collective kuratiert. Lokale Künstler und DJs gestalten ein abwechslungsreiches Musikprogramm vom Aperitif bis in die Nacht.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1317789_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Wir starten mit dem Projekt ZOONA in die dritte Sommer Saison. Uns freut es, dass wir immer mehr Collective und kleine Vereine in das Freizeit und Kulturgeschehen in diesem vielseitig nutzbaren Ort einbinden können. Das Mitgestalten zu fördern, liegt uns am Herzen. Zoona soll ein Ort sein an dem Menschen zusammenkommen, sich wohl fühlen und respektvoll begegnen“, so Riccardo Larcher, der mit Matthias Pixner, Fabian Kostner, Fritz Ramoser und Matteo Aldi das Zoona Team bildet.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1317792_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Dass Zoona jungen Kollektiven und Organisator:innen viel Freiraum gibt, ist für die Jugendkulturszene in Südtirol sehr wichtig. Den Ansatz, jungen Akteur:innen Verantwortung zu geben und auf Qualität zu setzten, schätzen wir sehr. Wir organisieren bereits zum 2. Mal ein Event in der Zoona und freuen uns auf ein tanzfreudiges Publikum.“ so Jonas Oberstaller, Mitglied bei Tanzverbot Collective.<BR \/><BR \/>Auch die Stadt Bozen unterstützt die Initiative als wichtigen Beitrag für das kulturelle und soziale Leben der Stadt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1317795_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Die Stadt Bozen übernimmt die Schirmherrschaft für mehrere Veranstaltungen der Summer Season im Jugend-Kulturort ZOONA. Das Projekt passt gut zu unserem Weg einer lebendigen „Economia della Notte„. Sichere, kulturell vielfältige und offene Räume, die besonders jungen Menschen neue Möglichkeiten zur Begegnung und Teilhabe bieten sind wichtig für die Stadt“, erklärt abschließend Claudio Corrarati, Bürgermeister der Stadt Bozen.<BR \/><BR \/>ZOONA ist ein Projekt der Fachstelle Jugend des Forum Prävention und wird vom Amt für Jugendarbeit der Deutschen Kultur gefördert.<BR \/>Das vollständige Programm ist über die App Nizer verfügbar.