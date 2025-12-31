Rund 90 Musikantinnen und Musikanten aus dem VSM-Bezirk Bruneck und den Osttiroler Musikbezirken Lienzer Talboden, Iseltal und Oberland ab dem Alter von 40 Jahren haben seit Oktober mit den beiden Dirigenten Sigisbert Mutschlechner (Olang) und Martin Gratz (Kals) geprobt. Das Süd-Osttiroler Blasorchester 40+ ist mehr als ein Konzert es ist ein Zeichen von Verbundenheit, Freundschaft und musikalischer Harmonie. So brachte es Moderator Martin Wibmer beim Auftaktkonzert am Stephanstag in Toblach auf den Punkt. Das Publikum war begeistert vom gleichsam unterhaltsamen wie anspruchsvollem Konzert unter der Leitung von Sigisbert Mutschlechner (Olang) und Martin Gratz (Kals) unter dem Motto Europa in Harmonie eine musikalische Reise durch Europa.<BR \/><BR \/>Im Rahmen des Konzertes gabe es eine ganz besondere Ehrung: Andreas Berger, langjähriger Bezirksobmann des Musikbezirkes Iseltal, erhielt die Ehrennadel in Gold des Verbandes Südtiroler Musikkapellen - die höchste Ehrung, die der VSM an Dritte vergibt.<BR \/><BR \/>Das zweite Konzert am 5. Jänner um 20 Uhr im Tauerncenter in Matrei in Osttirol ist gleichzeitig auch der offizielle Auftakt zum Jubiläumsjahr 100 Jahre Musikbezirk Iseltal sein. Im April wird das Orchester in Wien zu Gast sein und neben einem Galakonzert auch die Sonntagsmesse im Stephansdom mitgestalten.