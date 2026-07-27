„Im Nachhinein haben wir erfahren, dass es auf diesem Parkplatz wohl immer wieder vorkommt“: Das sagt Jonas Oberstaller. Der Musiker aus Taisten im Pustertal wurde vorige Woche Opfer eines Autoeinbruchs am Cineplex-Parkplatz in Bozen. Jonas Oberstaller und seine Freundin Theresa sind als Musikerduo Jon und Terry erfolgreich in und außerhalb Südtirols unterwegs. Vorige Woche entschieden sie sich auf der Heimfahrt spontan, in Bozen einen Film im Cineplex anzuschauen. Bei der Rückkehr zum Auto mussten sie feststellen, dass Unbekannte eine Scheibe eingeschlagen und das Auto ausgeräumt haben.<BR \/><BR \/>„Meine Gitarre, die ich zum 18. Geburtstag bekommen habe und mich seither zu unzähligen Auftritten begleitet hat, zwei Laptops und einen Rucksack der normal nicht im Auto mitgeführt wird. In ihm waren mehrere Festplatten mit unzähligen Erinnerungen, Bildern und Videos von Auftritten und Reisen mehrerer Jahre“, zählt Oberstaller die wichtigsten Sachen auf, die dem Paar entwendet wurden.<BR \/><BR \/>Sofort, nachdem sie den Einbruch entdeckt hatten, riefen die Geschädigten über die Notrufnummer die Ordnungskräfte an. Es gelang sogar, über die Ortungsapp eines der beiden Laptops den aktuellen Standort in Bozen auszumachen, doch wollten die Pusterer zuerst das Eintreffen der Behörde abwarten. „Leider kam auch nach dem dritten Anruf noch keine Streife zum Cineplex“, sagt Oberstaller. Man habe sie ersucht, am nächsten Tag zur Anzeigenaufnahme vorbei zu kommen. Also fuhren die beiden eigenständig zum vorher georteten Parkplatz. Unterwegs trafen sie auf eine Streife der Stadtpolizei, denen sie ihr Problem schilderten und die sie auch sofort begleiteten.<BR \/><BR \/>„Inzwischen war am Parkplatz natürlich nichts mehr zu sehen“, sagt Oberstaller. „Wir waren schon mit unserem Van in Gegenden und großen Städten wo man sich eher so etwas vorstellt, deshalb waren wir vielleicht auch ein wenig naiv. Jedoch, wenn es stimmt, dass am Cineplex-Parkplatz immer wieder in Autos eingebrochen wird, sollte man vielleicht darauf hinweisen“, sagt Oberstaller, „Und wir hoffen, vielleicht den einen oder anderen hiermit vorwarnen zu können.“