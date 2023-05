Musikfest: Nun sind weitere Diebstähle bekannt geworden

Handtasche und Jacke gestohlen

Kontrollen sollen deutlich verstärkt werden

Wie berichtet wurde Roland Spitaler, seines Zeichens Hauptmann der Schützenkompanie Bozen, auf dem Heimweg am Sonntag überfallen. Die bislang unbekannten Täter haben fette Beute gemacht: Über 10.000 Euro.Wie am Montagabend bekannt wurde, hat es offensichtlich noch weitere Fälle im Zuge des Festbetriebs gegeben. Unter anderem wurden einer Frau auf dem Rathausplatz die Handtasche und Jacke gestohlen. „Ich war nur eine Sekunde nicht aufmerksam und dies hat der unbekannte Dieb schamlos ausgenutzt“, berichtet sie.Ob auch die Musikantinnen und Musikanten von Diebstählen betroffen waren, konnte nicht bestätigt werden. Der Geschäftsführer des Verbandes Südtiroler Musikappellen (VSM), Andreas Bonell, sagte, er habe nichts gehört. Es war ein tolles Musikfest und die Teilnehmer waren begeistert.“„Beide Fälle sind natürlich überaus bedauerlich“, sagt Stadträtin Johanna Ramoser. Es sei gut möglich, dass es noch weitere Fälle gegeben hat, die aber nicht öffentlich wurden.Am Dienstagfrüh hat sich die Stadträtin mit dem Kommandant en der Stadtpolizei, Fabrizio Piras, in Verbindung gesetzt. „Er hat angekündigt, dass in den kommenden Tagen die Kontrollen verstärkt werden. Insbesondere aggressive Bettler werden ins Visier genommen und auch in Sachen Kleinkriminalität wird die Stadtpolizei die Augen offen halten“, berichtet Ramoser.Die Bürger der Landeshauptstadt hätten ein Recht auf geordnete Zustände, ebenso die Touristen. In diesem Zusammenhang kann Ramoser mitteilen, dass die Stadtpolizei dieser Tage neuerlich einen illegalen Wohnungsvermieter ausgeforscht hat. Eine Strafe wurde ausgestellt, die Wohnung geschlossen.