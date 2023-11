Musiktherapie erhellt den Geist und färbt das Leben

Was ist Musiktherapie?

Es gab 5 Sitzungen, die 9 Mitgliedern des Verbands gewidmet waren. „Die Sehbehinderung stellt eine große Einschränkung im täglichen Leben dar, und Musik ist definitiv ein Mittel der Freiheit, das uns alle verbindet, uns durch das Leben trägt und die Momente rhythmisiert“, so der Verband.Musiktherapie beinhaltet die Verwendung musikalischer Elemente, um eine bessere Integration von Geist, Körper und Emotionen zu schaffen. Es ist ein Mittel der Ausdrucksweise jenseits von Worten und fördert das Zuhören von sich selbst und anderen. Je nach individuellem Bedarf wird Entspannung oder die Aktivierung lebenswichtiger Funktionen zur Wahrnehmung des Wohlbefindens und zur besseren Beziehung zu sich selbst und zu anderen in der Gruppeninteraktion angeregt.Musiktherapie trägt im Allgemeinen stark zum Wohlbefinden und Selbstbild bei, reduziert Stress und fördert Kreativität und Gedanken. Dies, die Einführung der Dozentin Dr. Mariarita Di Pasquale, in diesem Musiktherapie-Kurs.Die erfahrene Musikerin und Musiktherapeutin Mariarita konnte mit ihrer Professionalität die Teilnehmer sehr gut einbeziehen und dabei Emotionen in einem stetig wachsenden Crescendo entwickeln.