„Mit der Anmeldung beginnt für Südtirols junge Musikerinnen und Musiker mehr als ein neuer Wettbewerb: Erstmals können sie sich im eigenen Land auf hohem Niveau messen und zugleich den Weg zum Bundeswettbewerb einschlagen. Wer Talent fördern will, muss Chancen erreichbar machen“, sagt Landesrat Philipp Achammer.<h3>\r\n„prima la musica“: Neue Gliederung und Steirische Harmonika<\/h3>„prima la musica“ bietet jungen Musiktalenten eine Bühne, um ihr Können zu zeigen, Erfahrungen zu sammeln und sich musikalisch weiterzuentwickeln. Neu ist 2027 die Gliederung der Ausschreibung in „prima la musica solo“, „prima la musicaPLUS“ und „prima la musica Kammermusik“. Zudem gibt es erstmals bei allen Landeswettbewerben die Sonderausschreibung „Steirische Harmonika“.<BR \/><BR \/>Der Landeswettbewerb wird vom 25. Februar bis 5. März 2027 in Auer und Tramin in der Musikschuldirektion Unterland durchgeführt. Anmeldungen sind vom 15. November bis 15. Dezember 2026 möglich.<h3>\r\n„podium.jazz.pop.rock“: Bühne für eigene musikalische Ideen<\/h3>Bei „podium.jazz.pop.rock“ stehen Kreativität, Vielfalt und die Freude am gemeinsamen Musikmachen im Mittelpunkt. Mit Eigenkompositionen oder eigenständigen Interpretationen von Covers können junge Musikerinnen und Musiker ihre persönliche musikalische Handschrift auf die Bühne bringen.<BR \/><BR \/>Der Landeswettbewerb wird am 22. und 23. April 2027 in Eppan in der Musikschuldirektion Überetsch\/Mittleres Etschtal ausgetragen. Die Anmeldefrist läuft vom 15. November 2026 bis 31. Jänner 2027.<BR \/><BR \/>Die erfolgreichsten Teilnehmenden werden zum jeweiligen Bundeswettbewerb eingeladen. Träger der Österreichischen Jugendmusikwettbewerbe „Musik der Jugend“ sind das zuständige Bundesministerium, die österreichischen Bundesländer und die Autonome Provinz Bozen-Südtirol.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/deutsche-bildung.provinz.bz.it\/de\/musikschulen\/prima-la-musica" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Ausschreibungen, Informationen zur Anmeldung und weiterführende Links sind auf der Webseite der Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschulen verfügbar.<\/a>