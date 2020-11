Mut machen gegen Krebs – „Zusammen sind wir stark“

Mit dem Charity Song „Zusammen sind wir stark“ macht der Verein Peter Pan krebskranken Kindern Mut, gegen die Krankheit zu kämpfen. Der Zufall will es, dass die schöne Botschaft besonders gut in die aktuelle Zeit passt. An der Produktion haben bekannte Südtiroler Musiker wie Norbert Rier und Tracy Merano mitgewirkt. Und natürlich die Kinder von Peter Pan.