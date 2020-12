MUT SOCIAL FOUNDATION unterstützt Kinderkrebshilfe Südtirol Regenbogen

Ins Leben gerufen wurde die MUT SOCIAL FOUNDATION von der Brunecker Unternehmensfamilie Mutschlechner und unterstützt seit einigen Jahren soziale Einrichtungen, die sich um Familien kümmern, deren Kinder und Jugendliche an Krebs oder anderen schweren Krankheiten leiden. Auch in diesem von Corona geprägten Jahr 2020 erhielt die Kinderkrebshilfe Südtirol Regenbogen einen Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro durch den Präsidenten der MUT SOCIAL FOUNDATION überreicht.Der Verein ist nicht nur während der Behandlung für erkrankte Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern da – auch die Zeit danach ist ein wichtiger Teil, denn mit der Entlassung aus der Klinik ist noch lange nicht alles vorbei. Oft quält die Patienten und deren Angehörige noch jahrelang der Gedanke an einen Rückfall, was leider auch mitunter zutrifft, da nicht alle Patienten geheilt werden können.Neben der Hilfe in dieser schweren Zeit ist auch die Forschung „Tumore im Kindesalter“ für den Verein ein großes Anliegen, denn nur mit Hilfe der Forschung stehen die Chancen gut, dass eines Tages die Tumorerkrankung sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen besiegt werden kann.

