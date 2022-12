Mutmaßliche Drogendealer in Bozen Süd verhaftet

An der Autobahnausfahrt Bozen Süd hat die Polizei einen Pkw angehalten und kontrolliert. Dabei entdeckten die Ordnungshüter 9 Päckchen, in sich 4,5 Kilogramm Haschisch befand. Zudem fanden sich noch 100 Gramm Kokain.Daraufhin untersuchten die Beamten das Haus der 2 Männer und beschlagnahmten weitere 2 Kilogramm Haschisch, 300 Gramm Marihuana und einen Geldbetrag in Höhe von 2500 Euro.