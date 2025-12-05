In der Bozner Aosta-Straße bemerkte die Polizei einen Pkw mit zwei Insassen, die laut Quästur-Aussendung Päckchen ausgetauscht haben sollen.<BR \/><BR \/>Als die Beamten sie kontrollieren wollten, habe der Beifahrer nach dem Aussteigen Geldscheine und ein Päckchen fallen gelassen und sei geflüchtet. Die Beamten holten ihn jedoch nach rund 100 Metern ein.<h3>\r\nInsgesamt etwa 5.000 Euro Bargeld beschlagnahmt<\/h3>Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten 500 Gramm Heroin, über 100 Gramm Haschisch sowie 1.185 Euro Bargeld. Die Ermittler vermuten, dass es sich dabei um den Erlös aus Drogengeschäften handeln könnte. In der Folge wurde auch die Wohnung des Mannes durchsucht, wo die Ordnungskräfte weitere 200 Gramm Heroin und 4.000 Euro entdeckten.<BR \/><BR \/>In der Wohnung befand sich auch der Bruder des Mannes. Die beiden Männer, tunesische Staatsbürger im Alter von 42 und 40 Jahren, beide bereits amtsbekannt, wurden verhaftet und ins Bozner Gefängnis überstellt. Der Fahrer des geparkten Autos, ein 40-jähriger Italiener, wurde dem Regierungskommissariat als Drogenkonsument gemeldet.<h3>\r\n27-Jähriger nach der Haft ins Abschiebezentrum gebracht<\/h3>Im Zuge der Kontrollen wurde außerdem ein 27-jähriger, bereits mehrfach amtsbekannter Nigerianer per Ausweisungsverfügung ins Abschiebezentrum „Brunelleschi“ in Turin gebracht.<BR \/><BR \/>Der Mann war am 20. September verhaftet worden, nachdem er am Bozner Obstplatz einen Jugendlichen ausgeraubt haben soll. Nach seiner Entlassung aus der Haft wurde er von Beamten der Ausländerbehörde direkt übernommen.