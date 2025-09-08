<BR \/>Auch dieses Wochenende wurden in der Landeshauptstadt unter der Leitung von Quästor Giuseppe Ferrari umfassende Kontrollen durchgeführt. Neben Staatspolizei waren auch die Beamten der Carabinieri, der Stadtpolizei und der Finanzpolizei daran beteiligt.<BR \/><BR \/>So soll ein junger Tunesier einen Polizeieinsatz ausgelöst haben, indem er offenbar in einen Streit geraten war. Der Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes wies die Polizisten auf den Mann hin, der sich sichtlich aggressiv verhalten haben soll.<BR \/><BR \/> Auch als sich die Beamten dem jungen Mann näherten, sei er nicht zur Ruhe gekommen und habe sich einer Kontrolle widersetzt, heißt es in einer Aussendung der Quästur. Eine zweite Streife rückte zur Unterstützung an und brachte den Mann in die Quästur. Er wurde auf freiem Fuß wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt und wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit zu einer Geldstrafe verdonnert. <h3>\r\nNach Einbruch auf frischer Tat ertappt<\/h3>\r\nNoch am selben Abend stießen die Polizisten in der Südtiroler Straße auf zwei Personen, deren Aussehen zur Täterbeschreibung infolge eines kurz zuvor im Stadtzentrum Einbruchsversuchs in ein Restaurant passte.<BR \/><BR \/>Laut der Aussendung hätten die beiden beim Anblick der Beamten schleunigst die Flucht ergriffen, dabei sollen sie einen Laptop und eine Registrierkasse zurück. Die Flucht nahm ein jähes Ende: Die Polizisten stellten die beiden Verdächtigen.<BR \/><BR \/>Während die Männer, zwei Tunesier im Alter von 29 und 19 Jahren, in die Quästur gebracht wurden, führte eine andere Streife Kontrollen in dem Stadtteil durch, in dem die beiden gefasst wurden. Dabei stellten die Ermittler fest, dass bei einem Geschäft in besagter Zone die Schaufensterscheibe eingeschlagen und eine Registerkasse entwendet worden war.<BR \/><BR \/>Bei der Durchsuchung der beiden Verdächtigen fanden die Beamten rund 4.000 Euro Bargeld. Für die bereits aktenkundigen Verdächtigen kickten die Handschellen. <BR \/><BR \/>Damit sind die Ermittlungen aber noch nicht zu Ende. Zeugenaussagen und die Auswertung des Videomaterials mehrerer Überwachungskameras weckten bei der Polizei den Verdacht, dass die beiden Verhafteten auch für den Diebstahl von Samstag in der Dompfarre ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-einbruch-in-die-dompfarre" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>) verantwortlich sein könnten.