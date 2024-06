Mutmaßliche Vergewaltigung in Bozen – Ermittlungen laufen

Ersten Informationen zufolge soll es vor rund einer Woche mitten im Stadtzentrum passiert sein: Ein 29-Jähriger war auf dem Nachhauseweg, nachdem er am Abend in einem Lokal gewesen war, als einige Männer ihn verfolgt hätten.



Die Männer hätten ihn eingeholt, ihn geschlagen und anschließend vergewaltigt. In einem nahegelegenen Hotel soll er Hilfe geholt haben. Danach wurden die Einsatzkräfte alarmiert.



Die Ermittlungen laufen.

stol