Mutmaßlicher Brandstifter bleibt im Hausarrest bei seinen Eltern

Alles schaut auf die weiteren Entwicklungen in Sachen gefasster mutmaßlicher Brandstifter. Wie bekannt, hatte am Freitag bei einem Brand am Glaningerweg ein Verdächtiger festgenommen werden können ( Hier lesen Sie mehr dazu ).Ein Feuerwehrmann der Bozner Berufsfeuerwehr hatte den Mann aufgrund der Informationen, die die Berufsfeuerwehr von der Polizei erhalten hatte, erkannt. Der Mann galt seit einiger Zeit als möglicher Täter für die Brandserie in Bozen, aufgrund mehrerer Überwachungsvideos.Während die Grieser Feuerwehr mit dem Löschen des Brands beschäftigt war, hat der Berufswehrmann den Mann, der Richtung Guntschnapromenade flüchten wollte, aufhalten können. Er hatte ein großes Feuerzeug bei sich. Die ebenso alarmierte Polizei nahm den Mann fest und überstellte ihn noch am Abend in Hausarrest, wegen des Strafbestands, quasi in flagranti ertappt worden zu sein.Zu der Identität des mutmaßlichen Täters schwiegen sich die Ermittler auch gestern noch aus, es gilt die Unschuldsvermutung. Es soll sich um einen etwa 20-jährigen italienischsprachigen Bozner handeln.Auch am Wochenende liefen die Ermittlungen der Polizei, um herauszufinden, ob der besagte Mann für weitere der gelegten Brände um Bozen verantwortlich sein könnte, oder nicht.Zivilschutzstadtrat Luis Walcher stellt klar: „Ob der mutmaßliche Täter für alle Brände verantwortlich ist, kann man auch jetzt überhaupt noch nicht sagen. Man weiß nicht, ob er auch eventuell nur ein Nachahmer war, wie es in solchen Fällen häufig vorkommt“, erklärt er. Auch er wisse nicht Bescheid, die Ermittlungen laufen verdeckt.Nachdem der mutmaßliche Täter am Freitagabend nach der Festnahme in den Hausarrest überstellt wurde, erfolgte am heutigen Montag ein Haftprüfungstermin. Dabei wurde entschieden, dass der mutmaßliche Brandstifter im Hausarrest bei seinen Eltern bleibt. Zudem hat er von seinem Recht Gebrauch gemacht, die Aussage zu verweigern.