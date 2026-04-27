Die Ermittler beobachteten den Mann über längere Zeit hinweg. Dabei dokumentierten sie mehrere Treffen mit mutmaßlichen Abnehmern, die auf einen organisierten Verkauf von Drogen hindeuteten. Schließlich griffen die Beamten ein und stoppten den Mann in der Nähe seiner Wohnung. Bei der Kontrolle fanden sie eine erste Dosis Kokain sowie einen Teleskopschlagstock.<BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Hausdurchsuchung wurde die Dimension des mutmaßlichen Drogenhandels deutlich: Die Carabinieri stellten mehr als 50 verkaufsfertige Dosen Kokain sicher, dazu ein weiteres Paket mit rund zehn Gramm der Substanz. Insgesamt beläuft sich die sichergestellte Menge auf etwa 73 Gramm, heißt es in der Aussendung der Carabinieri. <BR \/><BR \/>Neben den Drogen fanden die Ermittler auch eine Präzisionswaage sowie eine größere Menge Bargeld, die als Erlös der verkauften Drogen stammen könnte. Beim Festgenommenen handelt es sich laut Carabinieri um einen albanischen Staatsbürger, der sich illegal in Italien aufhält – er wurde der Staatsanwaltschaft überstellt.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen dauern an. Für den Mann gilt die Unschuldsvermutung bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung.