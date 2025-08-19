Die einheimische Frau, die laut Aussendung der Carabinieri selbst keine Drogen konsumiere, brachte das Kokain umgehend zur Carabinieri-Station in St. Ulrich. Die Beamten stellten die Drogen sicher und brachten sie ins Drogenlabor nach Leifers, wie aus einer Aussendung der Carabinieri hervorgeht.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen führten schließlich zum mutmaßlichen Täter: einem jungen Tunesier, wohnhaft in Bozen. Überdies stellte sich heraus, dass dieser auch gegen seinen Zwangsaufenthalt in Bozen verstoßen hatte. Der junge Mann wurde angezeigt.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Bitte geben Sie uns Bescheid.<\/a>