Gemeinsam mit einem Komplizen habe der 37-Jährige seine Kunden getäuscht, indem er wertlose Steine als echte Diamanten ausgab und dabei hohe Renditen versprach. <BR \/><BR \/>Der erste Fall reicht zurück ins Jahr 2018. Damals soll das Duo einem Interessenten drei Diamanten mit einem angeblichen Marktwert von 163.000 Euro zu einem deutlich reduzierten Preis angeboten haben. Geblendet von der Aussicht auf ein Schnäppchen habe der Käufer 15.000 Euro überwiesen, die Zahlung aber noch rechtzeitig storniert, als Zweifel aufkamen.<BR \/><BR \/>Wenige Monate später sollen die Betrüger mehr Erfolg gehabt haben: Dieses Mal sollen sie dem Anleger zwei gefälschte Diamanten in Originalverpackung als Sicherheit gegeben und ihn so dazu verleitet haben, insgesamt 70.000 Euro zu zahlen. Versprochen gewesen sei eine monatliche Rendite von bis zu fünf Prozent – das Geld aber blieb aus. Auch die „Diamanten“ hätten sich als Fälschungen erwiesen.<h3>\r\nKassationsgericht weist Rekurs zurück<\/h3>Das Gericht in Brescia verurteilte den 37-Jährigen und seinen Komplizen wegen Betrug. Das Oberlandesgericht knüpfte eine bedingte Strafaussetzung an die Bedingung, dass der Angeklagte den vollständigen Schadenersatz von 73.000 Euro zahlt. Der Mann legte daraufhin Beschwerde ein: Er argumentierte, der Betrag müsse mit dem Komplizen geteilt werden, da ein Teil des Geldes vom Geschädigten an den Komplizen überwiesen worden sei.<BR \/><BR \/>Das Kassationsgericht wies diese Begründung zurück. Es spiele keine Rolle, an wen das Opfer die einzelnen Beträge überwiesen habe. Der Angeklagte sei im arbeitsfähigen Alter und könne die Rückzahlung leisten – daher müsse er allein für die gesamte Summe einstehen.