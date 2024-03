Mutmaßlicher Drogendealer und Pöbler abgeschoben

24-jähriger Tunesier mit Drogen ertappt

Die Polizei wurde am gestrigen Mittwochvormittag ins Einkaufszentrum Twenty gerufen, weil es im Interspar zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen war. Die Polizei griff sofort ein und nahm einen 29-jährigen Nigerianer fest.Er hatte keine Aufenthaltsgenehmigung und war mehrmals vorbestraft – unter anderem wegen Sex mit Minderjährigen, Waffenbesitz und Raub. Die Polizei brachte ihn daraufhin in das Abschiebezentrum von Gorizia.Am Nachmittag ging der Polizei dann ein 24-jähriger Tunesier mit Drogen ins Netz. Bei einer Antidrogen-Kontrolle am rechten Ufer des Eisack in Bozen wurden die Polizisten auf den 24-Jährigen aufmerksam, der Passanten anpöbelte und beim Anblick der Beamten ein Säckchen wegwarf.Die Polizisten holten das Säckchen und fanden darin 50 Gramm Haschisch. Der Mann wurde festgenommen. Weil er keine Aufenthaltsgenehmigung hatte, wurde er in das Abschiebezentrum von Gorizia gebracht.