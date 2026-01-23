Ein 18-Jähriger ist in Algund von den Carabinieri wegen schwerem Raub angezeigt worden. Der Vorfall ereignete sich im Einkaufszentrum ALGO.<BR \/><BR \/>Das Opfer, ein 16-Jähriger, sei im Einkaufszentrum von einem jungen Mann angesprochen und am Arm gepackt worden. Daraufhin habe der Täter den Jugendlichen gezwungen, das Geschäft zu verlassen, und ihn genötigt, ihm bis zum Bahnhof zu folgen.<BR \/><BR \/> In der Nähe des Bahnhofs habe sich der Angreifer schließlich das Portemonnaie des 16-Jährigen aushändigen lassen und das Bargeld herausgenommen. Anschließend sei er geflüchtet.<h3>\r\n18-jähriger mutmaßlicher Täter aufgespürt<\/h3>Der Minderjährige setzte sofort einen Notruf ab. Als die Carabinieri vor Ort eintrafen, war der Angreifer bereits verschwunden. Die Carabinieri nahmen umgehend Ermittlungen auf und leiteten Fahndungsmaßnahmen ein.<BR \/><BR \/>Dank der genauen Täterbeschreibung konnten die Beamten kurze Zeit später einen jungen Mann in der Nähe ausfindig machen, der den Angaben des Opfers entsprach. Der 18-Jährige wurde zur Carabinieri-Station in Algund gebracht. Bei einer Personendurchsuchung wurden vier 50-Euro-Banknoten sichergestellt, die aus dem Raub stammen sollen.<BR \/><BR \/>Der junge Mann wurde angezeigt und das sichergestellte Geld dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.